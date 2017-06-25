من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية المنظمة بالـ 29 ماي المنصرم لصالح أساتذة القطاع في الـ 3 جويلية المقبل حسب ما كشفته وزيرة القطاع نورية بن غبريط.

نشرت بن غبريط أول أمس منشورا على حسابها الرسمي بالفيسبوك، مفيدة من خلاله انه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة المهنية الخاصة بترقية الأساتذة إلى رتبة أستاذ رئيسي و مكون في الأطوار التعليمية الثلاث ومدير متوسطة وأستاذ التعليم الثانوي يوم الـ 3 جويلية المقبل على مستوى كافة مديريات التربية، هذا ويعرف القطاع رزنامة مكثفة للامتحانات المهنية على غرار التي من المنتظر أن تنظم لصالح الإداريين والتي ستكون في الـ 29 جوان، بالإضافة إلى مسابقة الأساتذة التي من المنتظر أن يتقدم لاجتيازها 700 ألف مترشح يوم الـ 29 جوان الحالي أيضا والتي خصص لها 14627 منصب في 7 رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والإداري حيث تعود حصة الأسد فيها لمناصب الأساتذة بـ10009 منصب في كل تخصصات الطورين المتوسط و الثانوي مع تخصيص مناصب اكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر للعجز المسجل في التاطير البيداغوجي لهاتين المادتين وكذا النقص الذي سيشهده القطاع ابتداء من 31 اوت المقبل بإحالة أزيد من 41 ألف أستاذ على التقاعد.

وكانت وزارة التربية قد قامت بتوظيف 69 ألف أستاذ منذ تنظيم مسابقة التوظيف للعام الماضي سيما بعد استغلال القوائم الاحتياطية طيلة العام الراسي.

وفاء مرشدي