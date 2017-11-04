أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرار توسيع التعاون مع نظيرتها التونسية في المجال لتوفرهما على عديد النقاط المشتركة، مفيدة بأن الملتقى التكويني الثاني المتعلق بورشة إنشاء المختارات الأدبية المدرسية المغاربية سيكون في تونس.

أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أول أمس عقب لقائها بنظيرها التونسي حاتم بن سالم على هامش الدورة الـ39 للمؤتمر العام للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” التي ستختتم في 14 نوفمبر الجاري، أن قرار توسيع التعاون بين البلدين في قطاع التربية جاء بعد نقاش ثري ومكثف وهذا لتوفرهما على “عديد” النقاط المشتركة، مؤكدة أن هذا التبادل سيكون مفيدا لكلا البلدين

هذا وكشفت بن غبريط على أنه من المنتظر أن يتم إجراء الملتقى التكوين الثاني الخاص بورشة إنشاء المختارات الأدبية المدرسية المغاربية التي تم الشروع فيها بين البلدين هذه المرة في تونس سيما وأن الملتقى أول قد جرى في تيبازة .

من جهته أثنى وزير التربية التونسي على مرجعية الإصلاحات التي تم إرساؤها ومباشرتها في الجزائر، مشيرا إلى العمل على جعل تبادل الخبرات بين البلدين يعود بالفائدة المشتركة،مؤكدا اعتزازه لكونه تحادث حول “مواضيع مستقبلية واستراتيجية “.

وفاء مرشدي