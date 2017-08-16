اجتمعت وزيرة التربية نورية بن غبريط مع مديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية قصد وضع اللمسات الأخيرة للتكوين التمهيدي للناجحين في مسابقة الأساتذة 2017 .

ومنحت نورية بن غبريط تعليماتها لمديري معاهد التكوين أمس بمقر الوزارة ، بخصوص التكوين التمهيدي المزمع انطلاقه في الـ19 أوت والذي سيدوم إلى غاية الـ31 من ذات الشهر لصالح المرشحين لمنصب أستاذ في الطور المتوسط والطور الثانوي في مسابقة الأساتذة 2017 لإنجاحه والوقوف عليه لضمان تلقيهم للبرنامج المقرر بأكمله خلال فترة التكوين، هذا الأخير الذي خصص له 53 مركز موزعة على كافة التراب الوطني والذي سيُشرف على كل مركز رئيس ومنسق بيداغوجي.

وكانت وزارة التربية قد قررت حرمان الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة 2017 من مناصب العمل الخاصة بهم في حال تغيبوا عن التكوين البيداغوجي، حيث يتم تعويضهم بالأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية، باعتبار ان التكوين، مرحلة اجبارية يُطالب الناجحون في المسابقة باجتيازها من اجل الحصول على معارف في التربية و التدريس و تحضيرهم لمقابلة التلاميذ نفسيا و بيداغوجيا وعلميا.

هذا وتم تسجيل نجاح 134192 مترشح بنسبة 31.13 بالمائة في الامتحان الكتابي للمسابقة، و الذي تم تقليصه من خلال الامتحان الشفهي المُعلن عن نتائجه الخميس الماضي حتى يتماشى مع المناصب الممنوحة من قبل الوظيف العمومي لوزارة التربية و المحدد ب100009 منصب.

وفاء مرشدي