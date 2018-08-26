تنظم وزارة التربية اليوم الأحد والإثنين ندوة وطنية سيتم تخصيصها للدخول المدرسي “2018/ 2019” مع مديري التربية للولايات،وستشرف وزيرة التربية، نورية بن غبريط، على أشغال الورشات في اليوم الأول من هذه الندوة، التي ستعقد بثانوية الرياضيات بالجزائر العاصمة،وحسب تغريدة في التويتر لوزارة التربية، فإن الجلسة العامة يوم الإثنين على 10:00 صباحا بمقر الوزارة. هذا وأعلنت الوزيرة عن تنظيم هذه الندوة الوطنية يومي الأحد والاثنين المقبلين، تخصص للدخول المدرسي تحت إشرافها ومدراء التربية. هذا ودعت بن غبريط في لقائها يوم الخميس الفارط بإطرات الوزارة إلى ضرورة إنجاح الدخول المدرسي المقبل،وكانت قد إلتقت صباح اليوم الخميس، إطاراتها الإدارة المركزية بمقر الوزارة في المرادية، وقالت أن اللقاء جاء بعد نهاية العطلة السنوية للإطارات المركزية، وقرب الدخول الإجتماعي الجديد، وشددت وزيرة التربية على ضرورة تجند الجميع، من أجل إنجاح الدخول الإجتماعي المقبل، وطالبت بن غبريط الهيئات المختصة في الوزارة، بالمبادرة بتحيين وإعداد مشاريع نصوص تطبيقية لمختلف النصوص التنظيمية والتشريعية، وذالك تعزيزا للدور التنظيمي والرقابي للإدارة المركزية، داعية في الأخير كل الساهرين عن القطاع على تنتفيذ الأهداف المرجوة.

رزاقي.جميلة