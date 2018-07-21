دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأسرة التربوية من مفتشين ومدراء وأساتذة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات الوطنية لا سيما البكالوريا. وأوضحت بن غبريط خلال الزيارة التي قامت بها الى أربع ورشات تكوينية،مساء الخميس نظمتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بثانوية الرياضيات بالقبة و موجهة للمفتشين و رؤساء المؤسسات و مراكز الإجراء وعدد من الاساتذة أن هذه الورشات التكوينية “تهدف في مجملها الى تقييم سير الامتحانات و المسابقات الوطنية لسنة 2018 من الناحيتين المادية والبيداغوجية وتقديم الحلول البديلة التي تسمح بمعالجة النقائص و ضمان مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقيتها و لا سيما البكالوريا “. وتخص الورشات الأربع بتحديد تصنيف المؤسسات بهدف انجاز بروتوكول لمؤسسة مثالية والثانية بتحيين دليل الملاحظ و الثالثة متعلقة بالتقارير الولائية حول إجراء الامتحانات و الرابعة حول تحيين دليل مركز إجراء الامتحان.

وفي تصريح للوزيرة أشارت إلى أن تصنيف المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة (ابتدائي و متوسط و ثانوي) كان يخضع في السابق الى معيار واحد ويتمثل في الأقدمية في المسار المهني لمدير المؤسسة و هو ما اعتبرته ” معيار اداري لا يفي بالغرض” داعية أعضاء الورشة الى تقديم اقتراحات جديدة تسمح بتحسين اداء المؤسسات وضمان النوعية في التعليم”.

وحسب الاقتراحات التي تقدمت بها الورشة الاولى المتعلقة بتصنيف المؤسسات ادراج معيار النجاح حيث تصنف المؤسسة في المجال الاحمر اذا حصلت على نسبة نجاح تتراوح ما بين (0- 30 بالمائة) و في الخانة الصفراء من (30 الى 50 بالمائة) و الخانة الزرقاء من ( 50 الى 60 بالمائة ) و الخضراء اذا حققت المؤسسات نسبة نجاح تتراوح ما بين( 60 و 100 بالمائة) حيث اشارت اللجنة ان المؤسسة التي تصنف في الخانة الحمراء تتطلب التدخل العاجل المتمثل في المرافقة المستمرة و المعالجة من طرف هيئة التفتيش.

من جانبها دعت اللجنة المخصصة لدراسة دور و مهام الملاحظ في الامتحانات و المسابقات الى تحيين دليل الملاحظ من اجل الحفاظ على مصداقية الامتحانات لا سيما البكالوريا و كذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين كما اقترحت رفع عدد الملاحظين في كل ولاية الى 10 ملاحظين بدل 5 حاليا و الى ادراج الملاحظين في مسابقات التوظيف التي ينظمها القطاع. من جانبها اقترحت اللجنة المتعلقة بإعداد التقارير الولائية حول إجراء الامتحانات الى ضرورة اعداد نموذج موحد لهذه التقارير يتصف بالمرونة وفق استراتيجية وزارة التربية الوطنية مشيدة برزنامة اجراء البكالوريا دورة 2018 و التي تم خلالها ادراج يوم راحة للمترشحين، كما طالبت جميع الشركاء بالالتزام بالتعليمات حفاظا على مصداقية هذه الامتحانات الوطنية.

اما الورشة المتعلقة بتحيين دليل مركز الامتحان فدعت الى ضرورة التحاق رئيس المركز بالمركز 3 ايام قبل الامتحان من اجل مراقبة قاعات الامتحان و التجهيزات المادية بالمؤسسة كتوفر اجهزة الكمبيوتر والطابعات و غيرها من التجهيزات لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية و تامين هذه الامتحانات .

رزاقي.جميلة