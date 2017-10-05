شددت وزيرة التربية نورية بن غبريط على الأساتذة ضرورة التكوين من خلال تحسين طرق التدريس و ممارسات التعلم الى جانب تعزيز احترافية الأساتذة و دعم الاستراتيجيات الوطنية للتكوين لفائدة كافة القطاع و وضع آليات للتكوين عن بعد باعتماد تكنلوجيات الإعلام والاتصال لتكوين جيل في مستوى التحديات.

خاطبت بن غبريط الأساتذة في رسالة وجهتها لهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم المصادف لـ5 اكتوبر من كل عام، بقولها “لقد ائتمنتكم الجمهورية على أغلى ما عندها، أجيال يضمنون لها الديمومة ويمثلون مستقبلها”، مقرة بثقل المهنة المحملة بالمسؤولية، والعبئ الذي يتحمله الأستاذ.

وأضافت “مهنتكم تتطلّب التحكّم في المعارف، التحكّم في المنهجيات البيداغوجية والتعاطف مع التلاميذ” .

وفيما يعد اعترافا بمشاكل القطاع، أكدت وزيرة التربية انه لا يمكن عدم الاكتراث لما تشهده المنظومة التربية، ومن بين ما أشارت إليه الوزيرة ارتفاع الطلب على دروس الدعم خارج المدرسة والإقبال المتزايد على هذه الخدمات.

وشددت أيضا على ضرورة التحلي باليقظة لتجنب الانحرافات، والحفاظ على تهدف إليه المنظومة التربوية من مقتضيات أخلاقية وأدبية وإنسانية.

وأضافت الوزيرة إلى ان تحدي المدرسة، لم يعد يتمثّل في توفير مقعد بيداغوجي لجميع الأطفال، بل في توفير نفس فرص النجاح لجميع المتعلمين.

وخلصت بن غبريط الى التأكيد بأنها ستضمن للأستاذة كل المرافقة التي يحتاجون إليها لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه.

وفاء مرشدي