ترأست وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بمقر دارتها الوزارية، جلسة عمل مع إطارات الإدارة المركزية، وذلك للوقوف على التحضيرات الأخيرة للدخول المدرسي 2018/2019.

وحسب ما نشرته الوزيرة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فقد شددت على ضرورة ضبط جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية، وكذا الحرص على تجنيد جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة.

هذا وأكدت وزيرة التربية الوطنية، خلال اجتماعها بإطارات الإدارة المركزية لوزارتها, على ضرورة ضبط كل الجوانب البيداغوجية والإدارية تحسبا للدخول المدرسي 2019/2018 وذلك لضمان سنة دراسية “ناجحة”.وأوضحت أن اجتماعها خصص للوقوف على التحضيرات الأخيرة للدخول المدرسي المقبل، مشددة على ضرورة ضبط جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية وكذا الحرص على تجنيد جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة.

و للإشارة فان الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2019/2018 سيكون يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ.

رزاقي.جميلة