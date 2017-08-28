بن غبريط تجري 18 تحويلا في سلك مدراء التربية

4 كشفت وزارة التربية الوطنية، امس الاحد، عن إجراء وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لحركة في سلك مديري التربية عبر الولايات شملت 18 تحوي

عمليات إنهاء مهام وتعيين خمسة مدراء جدد.

وحسب نفس المصدر ،فإنه تم ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية، فيما جاءت التحويلات كالتالي:

تحويل مدير التربية لولاية تندوف إلى تمنراست

تحويل مدير التربية لولاية خنشلة إلى الوادي

تحويل مدير التربية لولاية ميلة إلى بسكرة

تحويل مدير التربية لولاية البيض إلى الأغواط

تحويل مدير التربية لولاية بسكرة إلى سوق أهراس

تحويل مدير التربية لولاية جيجل إلى سيدي بلعباس

تحويل مدير التربية لولاية سوق أهراس إلى جيجل

إنهاء مهام أربعة مدراء ولائيين.