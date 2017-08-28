الإثنين , أغسطس 28 2017
الرئيسية / الحدث / بن غبريط تجري 18 تحويلا في سلك مدراء التربية

بن غبريط تجري 18 تحويلا في سلك مدراء التربية

nesrine mahfouf 28 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 65 زيارة

 

 

 

4 كشفت وزارة التربية الوطنية، امس الاحد، عن إجراء وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لحركة في سلك مديري التربية عبر الولايات شملت 18 تحوي

 عمليات إنهاء مهام وتعيين خمسة مدراء جدد.

وحسب نفس المصدر ،فإنه تم ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية، فيما جاءت التحويلات كالتالي:

تحويل مدير التربية لولاية تندوف إلى تمنراست

تحويل مدير التربية لولاية خنشلة إلى الوادي

تحويل مدير التربية لولاية ميلة إلى بسكرة

تحويل مدير التربية لولاية البيض إلى الأغواط

تحويل مدير التربية لولاية بسكرة إلى سوق أهراس

تحويل مدير التربية لولاية جيجل إلى سيدي بلعباس

تحويل مدير التربية لولاية سوق أهراس إلى جيجل

إنهاء مهام أربعة مدراء ولائيين.

 

الوسوم

عن nesrine mahfouf

شاهد أيضاً

أويحيى سيفتح ملفات اقتصادية في باريس:
اللجنة الجزائرية الفرنسية تنعقد في ديسمبر القادم

ستنعقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بالعاصمة باريس في 7 من شهر ديسمبر القادم، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super