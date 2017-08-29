

أجرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مساء اول أمس، حركة جزئية في سلك مدراء التربية الوطنية، تم على اثرها ترقيات وتحويلات وتعيينات جديدة.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن الحركة مست 18 مديرا للتربية وتم بموجبها ترقية مدير تربية الى وظيفة أعلى، وتحويل 13 مديرا للتربية إلى ولايات أخرى وإنهاء مهام 04 مديري تربية وتعيين 05 مدراء تربية جدد.

وحسب نفس المصدر ،فإنه تم ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية.

اما بالنسبة للتحويلات، فقد تم تحويل مدير التربية لولاية تندوف إلى تمنراست، وتحويل مدير التربية لولاية خنشلة إلى الوادي، ومدير التربية لولاية ميلة إلى بسكرة.

كما تم تحويل مدير التربية لولاية البيض إلى الأغواط، وتحويل مدير التربية لولاية بسكرة إلى سوق أهراس، بالاضافة الى تحويل مدير التربية لولاية جيجل إلى سيدي بلعباس، ومدير التربية لولاية سوق أهراس إلى جيجل، فيما انهت مهام أربعة مدراء ولائيين.