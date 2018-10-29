اجتمعت يوم الأمس وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط مع أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ويأتي هذا اللقاء لتهدئة الأوضاع وهذا بعد إضراب نقابة الكنابست والكلا الأسبوع الفارط.

نشرت وزارة التربية الوطنية، أمس في تغريدة على صفحتها الرسمية على ” تويتر”، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، اجتمعت مع أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

ويأتي الإجتماع حسب ذات الجهة في إطار سياسة الحوار والتشاور الدائمين مع الشريك الاجتماعي، إضافة إلى التطرق لجملة من الانشغالات ذات الطابع السوسيومهني،ومناقشة وضعيات على المستوى المحلي في بعض الولايات.

وللإشارة عرف قطاع التربية موجة من الإحتجاجات الأسبوع الفارط بعد دخول نقابة مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” و نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الوطنية «كنابست» في حركة احتجاجية ألزمت الوزيرة الاجتماع مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

رزاقي.جميلة