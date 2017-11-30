أمرت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجهتها الى مدرائها عبر الوطن بالزامية سهر مديري المؤسسات التربوية بأطوراها الثلاثة ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية على السهر على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عبر نشاطات دينية ودروس تبرز أهمية هذه الذكرى.

وجاء في مراسلة وزارة التربية الوطنية الخاصة باحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أن هذه المناسبة الدينية تجمع بين الهوية والموروث الثقافي حيث يدخل إحياؤها في صميم غايات التربية وذلك بترقية القيم المتصلة بالاسلام والعروبة والامازيغية قصد تكوين جيل متشبع بمبادئه وقيمه الروحية الأخلاقية والثقافية والحضارية المنشودة في ميثاق اخلاقيات قطاع التربية الوطنية والذي يؤكد ضرورة ترسيخ قيم السلم التآزر والوحدة والتماسك الاجتماعي.

و شددت وزيرة التربية على مديري المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي على أهمية تسطير برنامج ثري يضم نشاطات مختلف على غرار تجنيد الأساتذة لإلقاء دروس تبرز فيها خصال المصطفى عليه الصلاة والسلام مع ذكرى اهم صفاته الشخصية والدعوة الى الاقتداء به.

كما دعت بن غبريط الى تنظيم مسابقات بين التلاميذ او بين المؤسسات في حفظ الاحاديث النبوية الشريفة على أن تكلل هذه المسابقات بجوائز تشجيعية، مع الحرص على اقامة حفل تردد فيه الأناشيد الدينية تهدف الى تعريف الناشئة بنبي الرحمة وتحبيبهم في قلوبهم.

وطالبة ايضا المدراء بتثمين التقاليد الثقافية التي تحتفل بمولد خير البرية وتزين المؤسسات التربوية لإظهار الفرحة في هذا الشهر وعلى وجه الخصوص ليلة المولد النبوي الشريف مع عرض مسريحات هادفة بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى.

وفاء مرشدي