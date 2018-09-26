ردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على الإنتقادات التي طالت الدخول المدرسي ووصفه بالأسوأ في ضل جملة النقائص المسجلة بالقول إن الدخول المدرسي الحالي يتميز بمواصلة الجهود الرامية لإقامة مدرسة الجودة قائمة على بناء جماعي ونهج مؤسساتي وتشاركي وتدخل جميع الإجراءات في إطار السياسة التربوية المحسنة.

وأوضحت خلال العرض الذي قدمته حول قطاع التربية أمام لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة تستهدف التعليم الإبتدائي ذو مستوى وذات أولوية وتكافل الفرص في جميع الأطوار من أجل تحقيق مدرسة جزائرية قائمة على الجودة وذكرت :” السنة الدراسية 2018 و2019 التي اشرفنا على انطلاقها الرسمي تحت شعار “العيش معا في سلام تهدف إلى دعم الإصلاح المدرسي الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتحقيق الديناميكية من خالال تنفيذ الركائز.

وبلغة الأرقام كشفت بن غبريت أن الدخول المدرسي لهذا الموسم 2019/2018 شهد إلتحاق أزيد من 9 ملاين تلميذ بمقاعد الدراسة نصفهم في الطور الإبتدائي وأن التعليم عرف إرتفاعا في التلاميذ بمليون و 3 آلاف منذ سنة 2000.

و أوضحت بن غبريت أن قطاعها يتواجد به أزيد من 750 ألف موظف في جميع التخصصات عبر التراب الوطني كما أن هناك 27 ألف مؤسسة تربوية 70 بالمئة منها إبتدائيات.

زينب بن عزوز