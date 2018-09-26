الأربعاء , سبتمبر 26 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / قالت إن العملية تقتضي مشاركة كافة الفاعلين :
بن غبريط: الجزائر ماضية لإقامة مدرسة الجودة

قالت إن العملية تقتضي مشاركة كافة الفاعلين :
بن غبريط: الجزائر ماضية لإقامة مدرسة الجودة

eldjazair 25 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 189 زيارة

ردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على الإنتقادات التي طالت الدخول المدرسي ووصفه بالأسوأ في ضل جملة النقائص المسجلة بالقول إن الدخول المدرسي الحالي يتميز بمواصلة الجهود الرامية لإقامة مدرسة الجودة قائمة على بناء جماعي ونهج مؤسساتي وتشاركي وتدخل جميع الإجراءات في إطار السياسة التربوية المحسنة.
وأوضحت خلال العرض الذي قدمته حول قطاع التربية أمام لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة تستهدف التعليم الإبتدائي ذو مستوى وذات أولوية وتكافل الفرص في جميع الأطوار من أجل تحقيق مدرسة جزائرية قائمة على الجودة وذكرت :” السنة الدراسية 2018 و2019 التي اشرفنا على انطلاقها الرسمي تحت شعار “العيش معا في سلام تهدف إلى دعم الإصلاح المدرسي الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتحقيق الديناميكية من خالال تنفيذ الركائز.
وبلغة الأرقام كشفت بن غبريت أن الدخول المدرسي لهذا الموسم 2019/2018 شهد إلتحاق أزيد من 9 ملاين تلميذ بمقاعد الدراسة نصفهم في الطور الإبتدائي وأن التعليم عرف إرتفاعا في التلاميذ بمليون و 3 آلاف منذ سنة 2000.
و أوضحت بن غبريت أن قطاعها يتواجد به أزيد من 750 ألف موظف في جميع التخصصات عبر التراب الوطني كما أن هناك 27 ألف مؤسسة تربوية 70 بالمئة منها إبتدائيات.
زينب بن عزوز

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

بعد مراسلة رئيس الجمهورية لحل قضية متقاعدي الجيش:
عريبي يدعو حكومة أويحيى لفتح حوار مع أبطال العشرية السوداء

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية،حسن عريبي الحكومة للتدخل وحل قضية متقاعدي الجيش المعتصمون منذ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super