قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مصالحها لم تغلق باب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين يوما و يسظل مفتوحا ، وكشفت على أن الوزارة ستسلم نتائج الاجتماعات التي تم عقدها في الأيام الماضية في شكل محاضر إلى النقابات، وهددت بجلب أساتذة متعاقدين لتعويض المضربين في حال استمر إضراب النقابات، و بأن يكون التعامل مع الإضراب بتوزيع التلاميذ على الأقسام .وأوضحت بن غبريت، أمس، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية وهران، أن أبواب الحوار دائما مفتوحة، مع الشريك الاجتماعي، وان الوزارة قد وضعت ورقة طريق لمعالجة مشاكل القطاع، و قالت أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية سيسلمون نتائج الاجتماعات التي تم عقدها في الأيام الماضية في شكل محاضر إلى النقابات، وشددت في إجابتها على سؤال يتعلق بموقفها من الإضراب الذي سيشنه التكتل النقابي اليوم، بأن الحوار داخل قطاع التربية هو سلوك ضروري للتكفل بالإشغالات.

بالمقابل أكدت بن غبريت أن التعامل مع الإضراب سيكون بتوزيع التلاميذ على الأقسام أو إدخال أساتذة متعاقدين لتعويض المضربين في حال استمرار الإضراب، وربطت الوزيرة موقفها بضرورة توفير حق التمدرس للتلاميذ المكفول دستوريا.

من جانب آخر، قالت الوزيرة انه تم ، أمس، مناقشة العديد من المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات التربوية ، وذلك خلال لقائها مع الشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ، وخاصة المتعلقة غياب التدفئة في بعض المؤسسات التربوية، و أشارت إلى بعض هذه انشغالات المطروحة، كغياب التدفئة، و قالت أن المشكل الحقيقي يتعلق بالصيانة، ويجب تكوين عمال في هذا المجال ، و مشيرة أنّه 15 بالمائة فقط من مؤسسات تربوية تعاني من غياب التدفئة ، كما أكدت ، أن النقاش مفتوح على مستوى المحلي والمركزي لمعالجة قضايا القطاع والنقائص التي يعاني منها.

للإشارة، يدخل اليوم التكتل النقابي الذي يضم 6 نقابات، في إضراب وطني في جميع المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة.

رزيقة.خ