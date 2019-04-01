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بن غبريت تشكر بوتفليقة.. الشعب..التلاميذ والنقابات

Fella Soltani 1 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 88 زيارة

شكرت وزيرة التربية المنتهية مهامها، نورية بن غبريت، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الثقة التي وضعها في شخصها منذ سنة 2014.

وأضافت بن غبريت في منشور بصفحتها الرسمية بموقع فايسبوك “أشكر كافة إطارات وأساتذة القطاع وجميع النقابات ومنظمات أولياء التلاميذ.  على مساهمتهم في بناء مدرسة تُعنى بتكوين مواطني الغد، مواطنين متجذرين في تقاليدنا وجزائريتنا، واثقين من أنفسهم، ليكون بمقدورهم انتزاع مكانتهم في عالم اليوم. أتوجه بالشكر، أيضا، لكل أبناء وطني، مستخدمي الانترنت، على تواصلهم معنا، على اقتراحاتهم ودعمهم. وإنني أتعهد بنشر حصيلة ما تم إنجازه”.

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