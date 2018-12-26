بن غبريت تشرع في مشاورات حول تقليص مدة امتحانات البكالوريا إلى ثلاثة أيام

ستشرع وزارة التربية الوطنية ابتداء من جانفي المقبل في إطلاق حملة تحسيسية و مشاورات مع الشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ لشرح التعديل الجديد لـ البكالوريا مع التركيز على توزيع مناشير وتكليف مديري المؤسسات التربوية على إخطار كل الأساتذة ومنهم التلاميذ بهذا التعديل الجديد الذي سيتم من خلاله تقليص أيام البكالوريا إلى 3 أيام

وكذا الشروع في العمل ببطاقة التقويم المستمر من السنة الثانية ثانوي، حيث سيتم احتساب المواد المراقبة وتضاف إلى المواد التي يختبر فيها التلاميذ

هذا وكشف عبد الحفيظ حاج صدوق،مدير فرعي بمديرية التعليم الثانوي ، عن احتساب نقطة التقويم المستمر في امتحانات البكالوريا للموسم المقبل أي لسنة 2020 بداية من السنة الثانية ثانو،وقال المتحدث اليوم على هامش الندوة الخاصة بعرض نتائج الفصل الاول بمقر الوزارة ان نتائج التقويم المستمر ستضاف لنتائج المسابقة الوطنية الكتابية للبكالوريا ابتداء من العام المقبل دعما للتلاميذ

رزاقي.جميلة