أبرقت وزارة التربية تعليمة إلى جميع مديريات التربية على المستوى الوطني، تأمرهم فيها بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إحياء ذكرى رأس السنة الأمازيغية عبر المؤسسات التربوية الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في التعليمة، ، أن الجزائر “تزخر بموروث تاريخي وثقافي وحضاري ضارب في الأعماق، ويعتبر رأس السنة الأمازيغية يناير إحدى صور هذا التنوع”.

و طالبت الوصاية مديري المؤسسات التربوية بتسطير برنامج بالمناسبة يتناول القيم الاجتماعية والاقتصادية للذكرى “لإبراز قيمة الأرض في الموروث التاريخي والحضاري الأمازيغي”.

و ستبرمج المؤسسات التربوية العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبة على غرار المسرحيات والأوبرات والمقالات مع إقامة معارض للصور والمنتجات وأطباق تقليدية ذات صلة بالذكرى.

ودعت بن غبريت بعض مدريات التربية المؤسسات التربوية إلى تنظيم مختلف النشاطات المسطرة لاحياء المناسبة الوطنية على مدار أسبوع كامل ابتداء من 12جانفي 2019، وتأتي هذه التعليمة في إطار الحرص الرسمي الشديد على للاحتفاء برأس السنة الأمازيغية يناير الذي كرسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كعيد وطني وعطلة مدفوعة الأجر.

فلة-س