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بن غبريت:جميع التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2019/2020 ستنتهي في شهر جوان المقبل

Razika kherkhache 30 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 77 زيارة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم، أن جميع التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2019/2020 ستنتهي في شهر جوان المقبل، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو التلاميذ في الأطوار الثلاث أو الهياكل.

و أوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية لولايات الوسط، تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2019 أن “التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل،  تنتهي في الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل”، مشيرة إلى أن كل الأساتذة سيتم توجيههم إلى مناصبهم قبل هذا التاريخ” ،مضيفة أن بهذه النظرة الاستشرافية يتم معرفة عدد التلاميذ المسجلين و كل احتياجات القطاع من هياكل تربوية وغيرها

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