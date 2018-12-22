بن غبريت: “لقاء تونس كان فرصة لإعطاء نظرة تحليلية مستقبلية حول المغرب العربي”

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،أن لقاء وزراء التربية لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط بتونس كان فرصة لإعطاء نظرة تحليلية مستقبلية حول المغرب العربي و سمح بتقديم تقرير البنك الدولي الذي يعزز الإصلاحات التي تقوم بها الدول و يعطي أكثر مصداقية للشركة المتبادلة

هذا واستقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة، وزراء التربية لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط (مينا) من بينهم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وذلك في إطار مشاركتهم في الندوة الجهوية حول نشر تقريرين خاصين بالتنمية والتعليم لسنة 2019 في العالم و المنطقة،و تناول اللقاء كذلك موضوع تعامل منطقة مينا مع الشباب في المستقبل لا سيما من حيث توفير فرص العمل حيث ستكون المنطقة بحلول سنة 2050 مدعوة إلى خلق ملايين الوظائف لتلبية احتياجات مواطنيها من الشباب، حسب تقديرات البنك العالمي

رزاقي.جميلة