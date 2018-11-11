بن علجية أول صفقات “العميد” في “الميركاتو” الشتوي

رسّم اللاعب مهدي بن علجية، انضمامه إلى مولودية الجزائر، بعدما وقع قبل قليل على عقده الذي يربطه بـ”العميد” لموسمين إلى غاية ديسمبر 2020، في أولى صفقات النادي العاصمي لـ “الميركاتو” الشتوي المقبل، حيث كان بن علجية قد فسخ عقده مؤخرا مع شبيبة القبائل بسبب خلافه مع المدرب فرانك دوما.

وكان بن علجية خريج مولودية الجزائر، قد تلقى اتصالات عديدة من مختلف الأندية الجزائرية على غرار وفاق سطيف، اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة، وكذا النجم الساحلي من تونس، إلا أنه اختار العودة مجددا لتقمص ألوان النادي الذي ترعرع فيه.