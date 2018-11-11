الأحد , نوفمبر 11 2018
الرئيسية / الرياضة / بن علجية أول صفقات “العميد” في “الميركاتو” الشتوي

بن علجية أول صفقات “العميد” في “الميركاتو” الشتوي

adel boukhalfa 11 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 89 زيارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسّم اللاعب مهدي بن علجية، انضمامه إلى مولودية الجزائر، بعدما وقع قبل قليل على عقده الذي يربطه بـ”العميد” لموسمين إلى غاية ديسمبر 2020، في أولى صفقات النادي العاصمي لـ “الميركاتو” الشتوي المقبل، حيث كان بن علجية قد فسخ عقده مؤخرا مع شبيبة القبائل بسبب خلافه مع المدرب فرانك دوما.

وكان بن علجية خريج مولودية الجزائر، قد تلقى اتصالات عديدة من مختلف الأندية الجزائرية على غرار وفاق سطيف، اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة، وكذا النجم الساحلي من تونس، إلا أنه اختار العودة مجددا لتقمص ألوان النادي الذي ترعرع فيه.

الوسوم

عن adel boukhalfa

شاهد أيضاً

بلماضي سيعلن عن قائمة لقاء طوغو خلال الساعات القادمة

  من المتوقع أن يفرج الناخب الوطني جمال بلماضي على قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة طوغو، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super