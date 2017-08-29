حمل رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام،الشباب الجزائري والنخب الوطنية المثقفة مسؤولية العجز السياسي الحاصل في البلاد، وقال إن مقاطعة الأحزاب النزيهة وعدم الترشح في قوائمها يعد سبب رئيسي في هذا العجز السياسي، متسائلا عن إمكانية رفع هذا الشباب التحدي ويبرهن على قدرته وجدارته أم يبقى يبكي على الأطلال.

ودعا بن عبد السلام في تغريدة له في موقعه الرسمي” الفيس بوك” الشباب الجزائري والنخب الوطنية المثقفة لتحمل مسؤوليتها أمام العجز السياسي الحاصل في البلاد وقال “مرة اخرى يبرهن الشباب الجزائري المثقف عن عجز أخر عن تحمل مسؤولياته ،من جهة يبكي على عدم فتح الأبواب أمام الشباب لتبوء مواقع المسؤولية قد يكون هذا الأمر صحيحا في بعض الحالات ولكن غير ذلك في الكثير من الحالات ،مثلا أمامنا الانتخابات المحلية ربما أحزاب الشكارة والمال والبزنسة لا تفتح المجال للشباب ولكن أمام هذا الشباب بعض الأحزاب الوطنية النظيفة والشريفة تفتح أمام هذا الشباب الأبواب والنوافذ والأشرعة”وأعلن بن عبد السلام عن فتح “جبهة الجزائر الجديدة” أبوابها للشباب لتبوء مواقع المسؤولية .

رزاقي .جميلة