عبّر الدولي الجزائري ومتوسط ميدان شالك 04 الألماني نبيل بن طالب، عن آماله في المشاركة مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المزمع إجراؤها في الفترة الممتدة ما بين 21 جوان و19 جويلية المقبلة، مؤكّدا فخره واعتزاله بحمل الألوان الوطنية. وقال بن طالب في حواره لمجلة “أونز مونديال” الفرنسية، أنّه يحلم بالتواجد في “الكان” ولم لا التتويج باللقب القاري، مضيفا”المشاركة في الكان؟ بكل تأكيد أريد تمثيل بلادي، أنا جزائري وأكبر أحلامي أن أتوج بأحد الألقاب”، كما ردّ لاعب شالك على المشككين في حبه للجزائر مؤكدا أنّه كان يحلم في اللعب لـ “الخضر” منذ الصغر، وأنّه لم يساوم على الإطلاق بل حتى أنّه رفض عرضا للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي، وأبرز في ذات الصدد: “جملة أريد أن أنهي بها الحوار؟ الجزائر، هذا لكل من شكك في حبي للجزائر في كل مرة”، وأردف قائلا: “لقد سمعت بعض الأشخاص يقولون أنني اخترت الجزائر بصفة طبيعية”، ليواصل كلامه: “لكن في الحقيقة مدرب منتخب انجلترا في ذلك الوقت هودجسون تحدث مع مدربي من أجل ضمي للمنتخب”، وأوضح اللاعب السابق لتوتنهام أنّ مدربه آنذاك ماوريسيو بوكيتينو طلب منه اللعب لـمنتخب الأسود، لكنّه فضل اللعب لبلد أجداده الجزائر، مشيرا إلى أنّ اللعب لـ “الخضر” كان حلما يراوده منذ الصغر “أنا جزائري وأنا فخور بذلك، اللعب للخضر كان حلم الطفولة، وهناك فيديوهات لي عندما كنت صغيرا ألعب بقميص الجزائر وبالرقم 10 مكتوب فيه اسمي، حتى أني قلت لأصدقائي ذات يوم سألعب للجزائر حتى لو كان لدي خيار آخر”. ومن جانب آخر، أكّد بن طالب أنّ الفترة التي قضاها في إنجلترا جعلته يشعر بانتمائه إليها، مضيفا في تصريحاته لذات المصادر “مسيرتي أخذت منحى آخر عندما لعبت في الدوري الانجليزي”، وأردف اللاعب صاحب 25 ربيعا، “البريميرليغ بمثابة منزلي وفي انجلترا أجد راحتي، وأشعر كأنني إنجليزي بعض الشيء في الروح”. وفي سياق متصل، كشف الدولي الجزائري أنّ اللاعب الإفريقي يجد صعوبة كبيرة في التألق وفرض نفسه في مختلف الدوريات الأوروبية بسبب جنسيته، خلافا لما يكون عليه اللاعبين الأوربيين ” الجنسية تلعب دورا كبيرا في مسيرة أي لاعب، أن تكون جزائري وبالأخص إفريقي لن يكون لديك ذلك الصيت مثل لاعب يحمل الجنسية الأوروبية”، ليختتم كلامه “هذه هي كرة القدم وكنت أعلم ذلك”.

ع.ب