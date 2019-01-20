تشارك الجزائر في أشغال القمة العربية الـ4 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقررة اليوم الأحد ببيروت، وسيمثل رئيس الجمهورية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأئمة إلى جانب وزير التجارة سعيد جلاب.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،من أجل تمثيله في أشغال القمة العربية الـ4 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقررة اليوم الأحد ببيروت في لبنان، وجاء في ذات البيان الصادر عن الرئاسة أنه تلبية للدعوة التي تلقاها من فخامة ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في أشغال القمة العربية الـ4 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنظيمها ببيروت في 20 جانفي 2019 وأضاف ذات البيان، إلى أن عبد القادر بن صالح سيكون مرفقا في هذه المهمة بوزير التجارة سعيد جلاب.

وللإشارة تنطلق القمة الاقتصادية العربية اليوم في بيرون، وسط حضور رسمي عربي كبير من 24 بلدا وبمشاركة الجزائر، أين يعول المشاركون على إنجاح اللقاء و استعادة ثقة الدول العربية لتفعيل منطقة التجارة العربية بعد حوالي 20 سنة من الترقب،وتأتي هذه القمة الرابعة في ظل أجواء سياسية ساخنة ومقاطعة ليبية وجدل حول مشاركة سوريا في أعمالها وهو ما كاد ينسف باللقاء قبل انطلاقه.

رزاقي.جميلة