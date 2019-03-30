بن صالح يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال القمة العربية بتونس

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليمثله خلال أشغال القمة الـ30 لجامعة الدول العربية المزمع تنظيمها يوم الأحد في العاصمة التونسية حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.و أوضح البيان أنه تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسيي عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن صالحي رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس 2019.و سيكون رئيس مجلس الأمة مرفوقا بنائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.