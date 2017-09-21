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بن صالح يستقبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاتفاق على تنظيم أيام دراسية برلمانية حول حقوق الإنسان:
بن صالح يستقبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

eldjazair 20 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 24 زيارة

استقبل، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة أمس، بمقر المجلس، “فافا سيد لخضر بن زروقي” رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاءمكتب المجلس.
وسمح اللقاء باستعراض سبل التعاون، وتنسيق الجهود والمواقف بين مجلس الأمة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان من اجل تكريس المبادئ التي جاءبها دستور 2016 في مجال حماية، وترسيخ حقوق الانسان بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،وذكّر عبد القادر بن صالح،بالأهمية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لقضية حقوق الانسان، مثمنا مبادرته بترقية اللجنة الاستشارية السابقة التي كانت تعنى بحقوقالانسان إلى مصاف مجلس وطني ذو طابع دستوري.
وأكد الطرفان، على تنسيق المواقف فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان سيما في بعض المحافل الدولية، التي أصبحت تستعمل هذه المسائل لأغراضسياسية، كما تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية برلمانية ومحاضرات، من أجل ترقية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري، والتعريف بالمبادئ التيجاء بها دستور 2016، وما تضمنه من قرارات لصالح المجتمع والفرد.
رزاقي جميلة

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