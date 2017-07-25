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بن صالح يستعرض مع سفير إسبانيا مختلف جوانب التعاون

أبديا ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الثنائية:
بن صالح يستعرض مع سفير إسبانيا مختلف جوانب التعاون

eldjazair 24 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 29 زيارة

استعرض رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، يوم امس الاثنين، مع سفير إسبانيا بالجزائر، سانتياغو كاهاباس، مختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعميقها، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن بن صالح استقبل السفير الجديد لإسبانيا بالجزائر في لقاء تطرق خلاله الطرفان إلى “جوانب من التعاون في العديد من المجالات والفرص المتاحة في البلدين لتوسيعه وتعميقه”، حيث أبديا بالمناسبة “ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الثنائية المتميزة والديناميكية التي تشهدها”.
كما أكد الجانبان أيضا “حرصهما على الدفع بهذه العلاقات إلى الأفضل” مع “التنويه بمستوى التعاون البرلماني والتأكيد على ضرورة ترقيته خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”.
ق.و

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