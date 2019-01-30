كما كان متوقعا حافظ عبد القادر بن صالح على لقب الرجل الثاني في الدولة بتجديد الثقة فيه على رأس مجلس الأمة و تزكيته بالأغلبية المطلقة من طرف أعضائه ويحظى بثقة الرئيس فيه.

تم، أمس، تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد وتجديد الثقة في عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر الأعضاء سنا صالح قوجيل وتمت تزكية بن صالح بعدما ترشح بمفرده لهذا المنصب لعهدة جديدة 2019-2022 بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس الأمة.

وولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية المهراز، دائرة فلاوسن (ولاية تلمسان) وتولى رئاسة أول هيئة تشريعية سنة 1994 وتمثلت في المجلس الوطني الانتقالي ثم ترأس المجلس الشعبي الوطني في أول عهدة تشريعية تعددية سنة 1997 ليخلف المرحوم محمد شريف مساعدية على رأس مجلس الأمة منذ سنة 2002 إلى اليوم.

وتم تجديد الثقة ضمن الثلث الرئاسي ولمدة 6 سنوات لكل من عبد القادر بن صالح، محمد أخاموخ، السعيد بركات، عائشة باركي، فوزية بن باديس، محمد بن طبة، نوارة جعفر سعدية، الهاشمي جيار، محمد زكريا، حمود شايب، عبد القادر شنيني، عبد الكريم قريشي، صالح قوجيل وجمال ولد عباس ولمدة ثلاث سنوات للعضوين رشيد بوسحابة ومحمد الواد المعينين فيما تم إسقاط أسماء الوزراء السابقين أبو بكر بن بوزيد والهادي خالدي وعمار غول .

وتأتي هذه العملية عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت يوم 29 ديسمبر الفارط وأفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10 مقاعد، ثم جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) وجبهة المستقبل بمقعد واحد (1) بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.

زينب بن عزوز