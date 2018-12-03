تحادث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بمكسيكو، مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، حيث تم التأكيد مجددا على دعم الجزائر “الثابت” للشعب الصحراوي لاسترجاع حقوقه المشروعة، حسب ما أفاد به المجلس أمس في بيان له.

وقد سمح هذا اللقاء، الذي تم على هامش مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، التي شارك فيها السيد بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باستعراض مستجدات القضية الصحراوية، حيث جدد رئيس مجلس الأمة للرئيس غالي “دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي من أجل استرجاع حقوقه طبقا للشرعية الدولية و مقررات الأمم المتحدة”.

ومن جهته، “نوه الرئيس إبراهيم غالي بموقف الجزائر قيادة و شعبا، الداعم للقضية الصحراوية”، يضيف المصدر ذاته.