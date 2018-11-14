التقى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي (البرلمان) فيكتور بونداريف الذي قام بزيارة إلى الجزائر دامت يومين.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها لاسيما في المجال البرلماني إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل الإفريقي إلى جانب ظاهرة الإرهاب الدولي.

وقال بونداريف في تصريحات عقب لقائه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس، بالجزائر العاصمة، إن العلاقات الروسية الجزائرية بلغت أعلى المستويات الممكنة.

وأشار إلى أنه بحث مع بن صالح التعاون في المجال البرلماني، مذكرا باتفاقيّة التعاون المبرمة سنة 2014، بين الغرفة العليا للبرلمان والمجلس الفيدراليّ للجمعيّة الفيدرالية لروسيا

من جانبه، أشاد بن صالح بالعلاقات الثنائية القوية بين روسيا والجزائر مؤكدا أنها علاّقات تاريخية، تتسم بالاستمرارية والانتظام.

وأكد بن صالح أنه بحث مع المسؤول الروسي دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل توسيع وتنويع هذا التعاون إلى مجالات أخرى.

وخلال اللقاء تبادل الجانبان الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع بليبيا وسوريا ومنطقة الساحل، وظاهرة الارهاب الدولي.

وقال بن صالح “إن الجزائر التي حاربت الإرهاب لوحدها وانتصرت عليه بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما فتئت تنبه الرأي العام إلى الطابع العابر للقارات لظاهرة الإرهاب

وأضاف أن الجزائر “أصبحت اليوم بفضل السياسة الرشيدة للرئيس بوتفليقة واحة استقرار تصدر السلام”.

إسلام.ك