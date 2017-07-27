أخيرا تمكن الرئيس الجديد لفرع كرة القدم في نادي مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، من التعاقد مع مدرب كبير قادر على قيادة عميد الأندية الجزائرية، خلال الموسم المقبل، خاصة أن الفريق مقبل على استحقاقات كبيرة تتعلق بربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى دوري أبطال إفريقيا.

إدارة العميد وبعد اعتذار المدرب المصري حسن شحاته، في تولي الإشراف على فريق مولودية الجزائر لأسباب عائلية، ربطت اتصالاتها مع المدرب السابق لنادي طنجة المغربي، عبد الحق بن شيخة، من أجل الإشراف على الفريق مستقبلا، والعمل على مواصلة المشوار الجيد الذي قدّمه أصحاب اللونين الأحمر والأخضر في استحقاقاته السابقة.

ومن المنتظر أن يشرع بن شيخة في عمله على رأس الفريق العاصمي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر من المدرب السابق للمولودية خلال موسم 2012-2013 الى تقديم الاضافة للفريق، خاصة انه على اطلاع كبير بالنادي ويعرف خبايا الفريق جيدا.

ع.فداد