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بن زروقي: “ندين بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الشعب الصحراوي”

أكدت ان المجلس يدعم أساليب النضال التي يبذلها الشعب الصحراوي :
بن زروقي: “ندين بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الشعب الصحراوي”

eldjazair 30 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، أمس، أن المجلس يدعم كل أساليب النضال التي يبذلها الشعب الصحراوي لتحقيق الاستقلال، عن طريق استفتاء تقرير المصير،منددة في نفس الوقت بانتهاكات المحتل المغربي ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة.
ودعت بن زروقي في تصريح مقتضب للصحافة،امس، خلال استقبالها بمقر المجلس بالعاصمة الناشطة الصحراوية ورئيسة المجموعة الصحراوية للمدافعين عن حقوق الانسان امينتو حيدر إلى إجراء محاكمات عادلة تضمن حقوق المعتقلين بعيدا عن الانتهاك الذي ترفضه الأعراف الدولية،كما أشادت المتحدثة بنضال الشعب الصحراوي لتحقيق الاستقلال والمضي قدما في النضال السلمي، لتحقيق استفتاء تقرير المصير،مؤكدة مساندة الجزائر الدائمة و تقديم الدعم اللازم لأشقائنا الصحراويين، حتى تقرير مصيرهم،قائلة “إننا ذقنا مرارة الاستعمار الفرنسي ولا يسعنا في هذا الصدد إلا دعم قضيتكم العادلة”.
من جهتها أشادت امينتو حيدر الناشطة الحقوقية الصحراوية بموقف الجزائر شعبا وحكومة الدائم للقضية الصحراوية، مؤكدة وقوف الجزائر منع كل قضايا التحرر العالمية والعادلة وهو موقف ليس جديد على بلد ثورة نوفمبر المجيدة وبلد مليون ونصف مليون شهيد.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الناشطة الحقوقية الصحراوية امينتو حيدر إلى الجزائر، تعد الثانية من نوعها في تاريخ الكفاح الصحراوي، بعد تلك التي قامت بها السنة الماضية الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف لحضور مراسيم تشيع جنازة الرئيس الراحل محمد عبد العزيز،حيث كانت تقيم في المناطق الصحراوية المحتلة.
رزاقي جميلة

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