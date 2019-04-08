بن رحمة يواصل التألق ويتواجد ضمن التشكيلة المثالية لـ”الشامبيانشيب”

واصل النجم الجزائري سعيد بن رحمة خطف الأضواء في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مع ناديه برينتفورد، بعدما تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، واستضاف نادي برينفتورد نادي ديربي كاونتي، ضمن الأسبوع الـ40 من “التشامبيون شيب”، في لقاء مثير انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 3 – 3، وتمكن بن رحمة من تسجيل هدف التعادل الثالث في الدقيقة الـ83 بطريقة جميلة، حيث كان ذلك بتسديدة من خارج منطقة العمليات، وقبل ذلك صنع الهدف الأول لزميله جوليان جانفيبر عند الدقيقة الـ23، وهو ما جعله محل ثناء الصحافة الإنجليزية التي وضعته ضمن التشكيلة المثالية للدرجة الأولى الإنجليزية. ووصل بن رحمة أول أمس إلى الهدف رقم 10 في مسيرته هذا الموسم، مع تمكنه من صناعة 12 هدفا آخر، وهو الذي يلعب الموسم الأول فقط في إنجلترا، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نيس الفرنسي، ونجح بن رحمة بمستواه المميز هذا الموسم في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث كان حاضرا في معسكر شهر مارس الماضي، ولعب مباراة تونس من البداية، إذ تبقى آماله معلقة على المواصلة بنفس الوتيرة، ليكون ضمن الحاضرين في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي في بطولة أمم أفريقيا بمصر الصيف المقبل.