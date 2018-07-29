هدد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، برفع تظلم إلى رئيس الجمهورية بعد رفض الوزير الأول الرد على سؤاله الكتابي حول تأخر تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266-14 الصادر سنة 2014 الخاص بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية DEUA في التأطير -أ- التصنيف -11- هذا السؤال الذي قال أن عمره أصبح الآن 10 أشهر.

فتح النائب لخضر بن خلاف النار على الوزير الأول وقال إن عدم الرد على سؤال كتابي موجه إليه منذ 10 أشهر يعد دوسا على الدستور وقوانين الجمهورية ، داعيا إياه للإجابة على سؤاله الذي أصبح عمره الآن 10 أشهر وهذا قبل رفع تظلم إلى رئيس الجمهورية،وتحمل مسؤولياته تجاه طلبة DEUA ،

هذا وجاء في السؤال الكتابي تحوزه “الجزائر” “بعد أن كنـا نعتقد بأن العقبة الكبيرة التي كانت تقف حائلا دون إيـجاد حل عادل وشامل لقضية حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA (بكالوريا + 03 سنوات) هي المرسـوم الرئاسي 07-304 الصادر بتاريـخ 29/09/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبـات الموظفين ونظام دفع رواتبهم” وبعد المسـاعي الحميدة التي قمنا بها يضيف بن خلاف مع معاليكم والمديرية العامة للوظيـف العمومي والتي أثمـرت بتعديل المرسوم السالف الذكر وتم فعلا صدور المرسـوم الرئاسي الجديد رقم 14-266 الصادر بتاريخ 28/09/2014 والذي أعاد تصنيـف الشهادة المعنية في فئة التأطيـر “أ” الصنف 11 وبموجب هذا التصنيف الجديـد انتظر المعنيون أكثر من (03) سنوات من أجل التكـفل بانشغالاتهم العالقة،والمتمثلة في الإسراع في إعداد النصوص والمراسيـم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئـاسي الجديد،وإعادة تصنيف الموظفين حملة شهادة DEUA عن طريـق الإدماج في الرتب المستـحدثة ،استفادة الموظفيـن الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والـتي ستخصص لحملة شهادة DEUA من جميـع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطيـر وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيـق.

إلى جانب تثميـن الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة DEUA المدمجين بالرتب المستحدثة، وذلـك بتعميم أحكام المادة 31 مكـرر من المرسوم التنفيذي 12-240 الصـادر في 29/05/2012 المعدل و المتمم للمرسـوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمـن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميـن للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأسـاسية الخاصة المعنية بالتعديل،وضمان استمرارية الترقيـة لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنييـن بالإدماج وفق جميع الكيفيات التي نصت عليها المـادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأسـاسي العام للوظيفة العمومية .

هذا وأبدى بن خلاف إستغرابه من التأخر الذي دخل عامه الـ3 من صدور المرسوم الرئـاسي رقم 14-266 ،داعيا الوزير الأول لتحديد تاريخ التطبيـق الفعلي للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 الصـادر بتاريخ 28/09/2014 والتي يتم بموجبه تطبيـق كل الإجراءات المتخذة في حق هذه الشريحة على مستوى الوظيفة العمومية والقطـاع الإقتصادي العمـومي لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر يؤكد بن خلاف ضحية قـوانين وضعت من قبل باستعجال دون مراعـاة جميع الجوانب الخاصـة بهذه الشهادة الجامعية (DEUA).

رزاقي.جميلة