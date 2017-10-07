فند رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، لخضر بن خلاف، الشائعات المروجة حول عدم مرور التيار بينه وبين رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، وقال بن خلاف ،في تصريح إعلامي له بخصوص الموضوع، أن ما يتم تداوله من إشاعات مغرضة في هذا الأمر ما هو إلا فقاعة إعلامية لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن العلاقة الأخوية والإنسانية والنضالية، التي تربطه بعبد الله جاب الله ،أكبر من أن تزيلها مجرد إشاعة ،مؤكدا أن جاب الله قام بزيارته مؤخرا في بيته رفقة عائلته لتهنئته بإحدى المناسبات العائلية، وأن الأمور بين الرجلين في وفاق تام .

رزاقي.ج