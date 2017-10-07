السبت , أكتوبر 7 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / في الوقت الذي تتحدث جهات عن وجود صراع داخلي بين الطرفين:
بن خلاف ينفي وجود أي خلاف مع جاب الله

في الوقت الذي تتحدث جهات عن وجود صراع داخلي بين الطرفين:
بن خلاف ينفي وجود أي خلاف مع جاب الله

eldjazair 6 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 27 زيارة

فند رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، لخضر بن خلاف، الشائعات المروجة حول عدم مرور التيار بينه وبين رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، وقال بن خلاف ،في تصريح إعلامي له بخصوص الموضوع، أن ما يتم تداوله من إشاعات مغرضة في هذا الأمر ما هو إلا فقاعة إعلامية لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن العلاقة الأخوية والإنسانية والنضالية، التي تربطه بعبد الله جاب الله ،أكبر من أن تزيلها مجرد إشاعة ،مؤكدا أن جاب الله قام بزيارته مؤخرا في بيته رفقة عائلته لتهنئته بإحدى المناسبات العائلية، وأن الأمور بين الرجلين في وفاق تام .
رزاقي.ج

عن eldjazair

شاهد أيضاً

عبد الوهاب دربال:
“شرعية” موعد الـ 23 نوفمبر يمر عبر تحسين العملية الانتخابية

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال من الطارف إلى تسخير الظروف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super