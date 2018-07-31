طالب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بفتح خط جوي يربط ولاية إليزي بإحدى ولايات الشرق الجزائري لتسهيل تنقل سكان الجنوب وكذا عمال وموظفي الإدارات الذين يعملون في الولاية ويسكنون بالشرق الجزائري.

وفي سؤال كتابي موجه لوزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، أفاد بن خلاف بأن عمالا وموظفـين في مختلف الإدارات والمؤسسات العمـومية بولاية إليزي والذين يسكنون ولايات الشرق الجـزائري يعانون معاناة كبيـرة عند تنقلهم إلى مقرات سكناهم بسبب غيـاب خط جـوي يربط ولاية إليزي بولايات الشرق الجزائري التي بها مطار(قسنطينة – سطيف – باتنة- عنابة) حيث يلزم الساكن بولايات الشرق الجزائري التنقل على الرحلتين المبرمجتين أسبوعيا بين إليـزي والعاصمة في غياب خط إلى الولايات المذكورة أعلاه، وأن يتنقل برًا إلى الجهات المقصودة بعد وصوله إلى مطـار هواري بومدين.

وحسب النائب، فقد سبق للمعنيـين بالأمر مراسلة الجهات المعنية قبل أشهر بمن فيها وزير النقل السابق والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بعرائض مرفوقة بالتوقيـعات، لكنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة وهذا ما دفعهم للإحتجاج منذ أسبوعين أمام مقر شركة الخطوط الجـوية الجزائرية بولاية إليزي.

وقد توجه بن خلاف بالانشغال نفسه إلى وزير النقل السابق في مارس 2016 ووعده بالتكفل بالموضوع في أقرب إلا أن الأمر لم يتم بعدما أصبح نائبا بالبرلمان.

وتساءل النائب “متى يتم التكفل بهذا الانشغـال والاستجابة لمطلب هذه الشريحة التي تعمـل بولاية إليزي وذلك بوضع خط جوي تحت تصـرفهم ولو مرة واحدة في الأسبـوع؟”.

نسرين محفوف