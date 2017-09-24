دعا النـائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضـر بن خـلاف، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار لتسوية وضعية المستفيدين من برنامج السكن التّرقوي المدعّم، على غرار مشروع برنامج 159 سكنا ببلقايد بئر الجير، ولاية وهران، متسائلا عن الإجــراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تسويـــة وضعية هـــؤلاء المواطنيــن وتمكيــنهم من استلام سكناتهم التي انتظروها طويلاً.

وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي وجهه لوزير السكن والعمران والمدينة بخصوص تأخر مشروع السكن الترقوي المدعم LPP برنامج 159 مسكن ببلقائد بلدية واد الجير ولاية وهران بالقول:”..في إطار البرامج السكنية المتعلقة بصيغة السكن الترقوي المدعم، يشرّفنا أن نرفع إلى معاليكم انشغال مجموعة من المواطنين المستفيدين من مشروع برنامج 159 سكن ببلقايد، بئر الجير، ولاية وهران”، مؤكدا أن المعنيين بالأمـــر تلقّوا أوامر الدّفع الخاصة بالشطــر الأول والمقدّر بــــــ : 500.000,00 دج في شهر سبتمبر 2014 من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، كما استفادوا من إعانات الصندوق الوطني للسكن والمقدّرة بـــ : 700.000,00 دج وكذا إعانات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية والمقدّرة بــ : 500.000,00 دج ليكون بذلك إجمالي الأقساط المدفوعة إلى ديوان الترقيـــة والتسييـــر العقـــاري لولايـــة وهـــران أكــثــر من 50 بالمـــائــة من قيمة السكـــن ذاتــه لكن، إلا أن المشروع لم يعرف – حسبه- أية انطلاقة إلا في العمارات “1-2-3-4″، في حين عرفت أشغال العمارات المتبقية تأخّرًا كبيرًا في الإنجاز.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية:”..نظرًا لهذا الوضع الرّاكد قام ديوان الترقية العقارية لولاية وهران برفع دعوى قضائية ضدّ المقاول المكلّف بإنجاز العمارات “1-2-3-4″ والتي تمّ بموجبها فسخ العقد الذي يربط الطّرفين، إلاّ أنه ولغاية اليوم لم يتم تعيين أي مقاول جديد لإكمال المشروع الذي بقي عالقًا”، وتساءل البرلماني:” ما هي الإجــراءات التي تنـــوون اتخاذها من أجل تسويـــة وضعية هـــؤلاء المواطنيــن وتمكيــنهم من استلام سكناتهم التي إنتظروها طويلاً؟”.

رزاقي جميلة