دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو يوم امس الجمعة بخنشلة المواطنين إلى التوجه بكثافة نحو مكاتب الاقتراع يوم الرابع من ماي المقبل (موعد تشريعيات 2017 ) لاختيار من يمثلونهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.

و قال بن حمو خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة “سينيماتيك” في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة: ” لقد حان الوقت لأن تغيروا باختيار المرشحين الأصلح لتمثيلكم و الدفاع عن مصالحكم” داعيا المواطنين للتوجه صوب صناديق الاقتراع بأعداد غفيرة و متابعة العملية الانتخابية عن قرب.

كما حث رئيس حزب الكرامة المواطنين بخنشلة على اختيار النواب الذين يرون فيهم أنهم قادرين على المرافعة من أجل النهوض بالتنمية بهذه الولاية التي تشهد كما قال- تأخرا تنمويا داعيا كذلك إلى ضرورة انخراط الشباب المثقف و النخبة في السياسة حتى لا يتركوا المجال أمام من وصفهم ب”المفسدين” قائلا: “لقد حان الوقت لمحاربة الرداءة بالنضال السياسي وقد جاء وقت الكفاءة”.

و ثمن رئيس حزب الكرامة بالمناسبة كذلك سياسة الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة في مجال حفظ أمن البلاد و استقرارها بفضل مجهودات الجيش الوطني الشعبي و مختلف الأسلاك الأمنية.

نسرين.م