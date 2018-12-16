كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس عن إنشاء لجنة وطنية للتصدي لظاهرة “الحرقة” و “المتاجرة بالبشر” ممثلة من كل القطاعات إضافة إلى الهلال الأحمر، و اتهمت بعض الأحزاب السياسية و الأصوات التي تسود صورة الجزائر في عيون الشباب من خلال خطابات التبئيس، بالكف عما تقوم به لأنه تشجيع على الظاهرة.

و قالت بن حبيلس، أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة التضامن الوطني غنية ادالية ، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم من قبل الهلال الأحمر الجزائري حول تعزيز الترابط الأسري، نظم بالعاصمة، أن هناك إرادة قوية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، و لدى سيتم إنشاء لجنة وطنية للتصدي للاتجار بالبشر، وهي ممثلة من كل القطاعات و الهلال الأحمر الجزائري، و أضافت أن الإشكال الذي يؤدي إلى هذه الظاهرة، يكمن في تواجد منظمات إجرامية تتلاعب بعقول الشباب، و قالت انه لا بد من إطلاق حملات توعية للتصدي لهذه الظاهرة، أشارت في هذا الصدد إلى تمكن الهلال الأحمر بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التوصل إلى شباب كانوا ينوون القيام بالهجرة غير الشرعية و تم توعينهم بالخطر الذي يعترضهم، كما اعتبرت بن حبيلس أن المسؤولية في هذه المسالة جماعية يتقاسمها الجميع، أسرة، مجتمع، مؤسسات، أحزاب سياسية، وسائل إعلام، و قالت انه لا بد من التوعية أيضا حول أهمية تلاحم الأسرة لما تشكله من سد منيع يحارب “الحرقة”.

و هاجمت بن حبيلس أطرافا سياسية ممن وصفتهم ب “الأصوات التي سودت صورة الجزائر في أعين شبابها”، و قالت انه هؤلاء يسوقون لخطابات تيئيسية، جعلت من الشباب يفكر في الهجرة بعد أن أفقدته بتلك الخطابات كل “أمل”، و قالت انه أن الأوان لهؤلاء الذين يريدون ممارسة السياسة ولو على حساب ماسي الغير إلى التوقف عن هذا .

من جانب آخر، دعت بن حبيلس المنظمات الإنسانية الدولية إلى أن تصبح “قوة” للضغط على أصحاب القرار في الأمم المتحدة، ودفعهم للتفكير في تداعيات قراراتهم السياسية على الإنسانية، كما طالبت هذه المنظمات الدولية إلى التطرق إلى مختلف القضايا الإنسانية التي تمس جميع اللاجئين في العالم بما فيهم اللاجئين الصحراوين خصوصا بعد أن تم التعامل مع قضيتهم في الأمم المتحدة على أنها قضية سياسية و لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني لهم.

رزيقة.خ