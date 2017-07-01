أكدت، امس، سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن الشعب الجزائري ليست لديه أي نوازع عنصرية مع الآف اللاجئين الموجودين على أرض الجزائر، وأن الدولة الجزائرية وشعبها يكرمان ضيوفهما من اللاجئين القادمين أساسا من سوريا وليبيا واليمن ومالي والنيجر ودول الساحل.

وقالت بن حبيلس، في تصريحات صحفية، “نحن نعتبر اللاجئين المقيمين ببلادنا ضيوفا شاءت أقدارهم المأساوية أن يغادروا أوطانهم وديارهم وقدموا الينا ضيوفا وارتموا في أحضاننا..نحن شعب لديه ثقافة التضامن قوية لانه ذاق مرارة اللجوء خلال فترة الاستعمار الفرنسي

وأضافت أن الجميع يعلم أن دولة النيجر لاحظت وجود شبكات اجرامية تستغل طبقة معينة من مواطنيها وتشجعهم على التهجير من أجل استغلالهم لذا أصدرت قرارا في ديسمبر 2014 طلبت فيه من الجزائر مساعدتها على ترحيل رعاياها وتمت العملية مع احترام كل الشروط الانسانية المعمول بها دوليا.

وتابعت بالقول:”تم ترحيل ما يقرب من 18 ألفا و640 من رعايا النيجر بدءا من عام 2014 حتى عام 2017 وكان من بين هذا العدد 5000 طفل قاصر بدون مرافق وهذا دليل يبين صحة ما جاء في بيان حكومة النيجر …أما بالنسبة للاخرين فيوجد ما يقرب من 40 ألف سوري ولكن دعني أقول إن الهلال الأحمر لا يملك احصائيات دقيقة فيما يتعلق بباقي الرعايا الأجانب على أرض الجزائر”.

وقالت بن حبيلس :”الدول التي يوجد بها ارهاب مثل مالي والنيجر ودول الساحل بصفة عامة ويوجد عدة جنسيات أخرى مثل توجو وسيراليون وعدة جنسيات أخرى لأسباب أمنية ، فالإرهاب منتشر في كل مكان الآن”.

وذكرت في هذا السياق، أن العلاج يكون مجانا والأدوية تعطى مجانا، مستدلة على ذلك بأن 37% من الخدمات التي يقدمها مستشفى تمنراست – أقصى الجنوب الجزائري- توجه للاجئين والحالات التي لا يمكن معالجتها في المستشفى ينقل المريض اللاجىء بالطائرة إلى احدى مستشفيات العاصمة.

وبالنسبة للتعليم ، قالت حبليس إن التعليمات واضحة وصارمة وهي فتح المدارس وكل المؤسسات التربوية والتعليمية لكل أطفال اللاجئين والوثيقة الوحيدة المطلوبة هي (تصريح بشرف) يعطى من الوالي يثبت المستوى التعليمي للاجىء والعملية تسيبر على خير ما يرام بالنسبة للدول العربية مثل سوريا وفلسطين، ولكن توجد صعوبات مع دول الساحل لأنهم يتنقلون وغير مستقرين، وأضافت أن الهلال الأحمر الجزائري يتنقل بالأطباء والمساعدات إلى تجمعات اللاجئين ليقدم لهم خدماته المختلفة