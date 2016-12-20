بنك السلام يوقّع اتفاقية لتمويل شراء سيارات هيونداي

سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات «هيونداي» المركبة محليا، الاستفادة من قروض بنكية من مصرف السلام لتمويل عملية شرائهم، وذلك في إطار القروض البنكية التي أطلقت مؤخرا والتي قد تصل إلى نسبة 70 بالمائة من مبلغ السيارة.

ووقّع مصرف السلام الجزائر، على اتفاق مع مجمّع طحكوت لتمويل شراء الأفراد عبر قروض استهلاك لسيارات هيونداي المركبة بمصنع تيارت.

وقد وقع يوم الاثنين على العقد من جانب مصرف السلام المدير العام للبنك ناصر حيدر و من جانب مجمع الرئيس العام محي الدين طحكوت، وهو العقد الذي سيسمح للراغبين في شراء سيارات هيونداي بإتمام العملية بالاعتماد على تمويل مطابق للشرع الإسلامي

وقد سبق لمصرف السلام الجزائر ان فتح المجال لزبائنه من الاستفادة من قروض الاستهلاك بعد ان رفعت الحكومة الحضر عنه في 2015، هذه الخدمة أطلق عليها المصرف “سلام تيسير” وهو تمويل يتم وفق البيع بالتقسيط ومطابق للمبادئ الإسلامية ويسهر على شرعيته لجنة شرعية بالبنك.

وعلاوة على زبائنه اللذين يمتلكون حسابات بنكية فيه، يقدم البنك الإسلامي هذ الخدمة لمن لم يسبق لهم فتح حسابات على مستوى وكالاته.

عمر ح