كشف بنك الجزائر عن نماذج الأوراق والقطع النقدية الجديدة من فئة 100 دج و500 دج و1000 دينار، والتي تدخل حيز الخدمة في منتصف فيفري الجاري، وستطرح للتداول في السوق بالموازاة مع الأوراق النقدية القديمة.

وأوضح أمس، الأمين العام لبنك الجزائر، لحبيب غوبي، خلال جلسة تم خلالها عرض الأوراق النقدية الجديدة، أن بنك الجزائر سيشرع في تداول أوراق وقطع نقدية جديدة ابتداء من النصف الثاني من الشهر الجاري ويدخل ذلك في إطار عملية تحديث الكتلة النقدية المتداولة، وأضاف أن هذه الأوراق البنكية الجديدة من فئة 500 دج و 1.000 دج و قطعة من فئة 100 دج، سيتم تداولها بالتزامن مع الأوراق والقطع البنكية المتداولة في الوقت الراهن ولها نفس القيمة الاسمية، مضيفا أنه بإمكان المواطنين التقرب من شابيك بنك الجزائر للحصول على الأوراق الجديدة للاستبدال عبر كافة مقرات بنك الجزائر.

وأكد المتحدث ذاته أن عملية إنتاج الأوراق النقدية الجديدة، تكون وفق ضوابط تصدرها الخزينة، مضيفا أنه ستتم مواصلة التعامل بالأوراق النقدية القديمة في نفس الوقت التي تطرح الأوراق النقدية الجديدة لغاية سحبها بشكل كلي ، وقال إن العملية تستغرق بين عام إلى سنتين حسب مدة استرجاع كل الأوراق النقدية القديمة.

وتحمل الورقتين النقديتين والقطعة النقدية الجديدة التاريخ الرمز الفاتح من نوفمبر 2018، وتحمل الورقة النقدية من فئة 500 دج، ذات حجم 150 ملم x 7.71 ملم ، موضوع “الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام و الاتصال” وتمثال الأمير عبد القادر.

أما الورقة النقدية من فئة 1.000 دج ، ذات حجم 160 ملم x 71.7 ملم ، تحمل أيضا تمثال الأمير عبد القادر و موضوع “ثقافة وتقاليد وعصرنة”.

أما فيما يخص القطعة النقدية الحديدية الجديدة من فئة 100 دج وتتشكل من تاج خارجي من فولاذ غير قابل للأكسدة ذات اللون الحديدي الرمادي وسطها قطعة مصنوعة من مزيج النحاس والنيكل ذات لون اصفر وردي و يبلغ قطرها الخارجي29.50 ملم في حين يقدر سمكها2.30 ملم، و تحمل هذه القطعة الموضوع الأساسي المتمثل في القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1 يحلق فوق الكرة الأرضية، أين تظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر وكذا جزء من أوروبا وآسيا وبدرجة أقل أمريكا.

هذا وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، قد صرح شهر نوفمبر المنصرم، أن هذه العملية تدخل في إطار عملية تحديث الكتلة النقدية المتداولة من أوراق و قطع والبعض منها يتم تداوله منذ أزيد من ثلاث عقود.

رزيقة.خ