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بنك الجزائر يصدر ورقتين نقديتين جديدتين

Djalila Rezzaki 28 ديسمبر 2018 Non classé اضف تعليق 98 زيارة

أصدر بنك الجزائر في العدد الـ 73 من الجريدة الرسمية،5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة (500) و(1000) دج وقطعة نقدية من فئة (100) دينار جزائري.

ويتضمن النظام رقم 18-04  المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 إنشاء بنك الجزائر لورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري ومميزاتها العامة ومقاييسها،وتحمل هذه الورقة النقدية المنشأة تحت موضوع “الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”, صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة, وتتميز بلون أخضر يميل إلى البنفسجي, فيما تتشكل الخلفية الامنية لها  من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة  وأشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.

وستحمل هذه الورقة النقدية تاريخ أول نوفمبر من سنة 2018 الرمزي،وينص النظام رقم 18-05  المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018  على “إصدار الورقة النقدية بقيمة 500 دج والشروع في تداولها ابتداءا من تاريخ المصادقة عليه, وذلك بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا،وبموجب النظام رقم 18-07  المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 , أنشأ بنك الجزائر ورقة نقدية  بقيمة ألف (1000) دينار جزائري سيتم تداولها بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا،وتتناول هذه الورقة الجديدة موضوع “ثقافة وتقاليد وعصرنة”  تتميز بلون أزرق يميل إلى البرتقالي وصورة الأمير عبد القادر.

رزاقي.جميلة

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