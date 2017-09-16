بنغلاديش تحتج على اختراق ميانمار لمجالها الجوي

استدعت السلطات في بنغلاديش مبعوث ميانمار للاحتجاج على ما وصفته بانتهاك مجالها الجوي وسط تدفق مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنغلاديش فرارا من العنف الدائر غربي ميانمار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار زاو هتاي – حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت – ليس هناك دلائل على أيه انتهاكات، مشيرا إلى أنه كان يجب على داكا محاولة التواصل معها لمناقشة الأمر بدلا من إصدار بيانات عامة.

وأضاف هتاي أنه بينما ينفي الجيش في ميانمار اختراق المجال الجوي في بنجلاديش، إلا أنه يجري تحقيق في هذا الأمر.. وبخصوص مذكرة الاحتجاج قال: “لا نعلم بالتحديد إذا كان تم إصدار هذا البيان لأسباب سياسية”.

وكانت وزارة الشئون الخارجية في بنغلاديش قد قالت – أمس الجمعة – إن طائرات مروحية وأخرى من دون طيار تابعة لميانمار حلقت في المجال الجوي البنغالي أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وأضافت الوزارة أنه تم تسليم مذكرة احتجاج إلى مبعوث ميانمار مساء أمس، محذرة من أن “الأعمال الاستفزازية” قد تكون لها “عواقب”.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 400 ألف شخص من مسلمي الروهينغا فروا إلى بنجلاديش بسبب العنف في ميانمار حيث يعيشون هناك في مخيمات في ظل أوضاع قاسية.