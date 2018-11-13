بلماضي يفاجيء بتوجيه الدعوة لـ بدران

فاجأ الناخب الوطني جمال بلماضي، بتوجيه الدعوة لمدافع وفاق سطيف، عبد القادر بدران، للالتحاق بالتربص المقام حاليا في مركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، في إطار التحضيرات للقاء الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بالكامرون.

وبالرغم من أن بلماضي كان قد أعدّ الأحد الماضي القائمة المعنية بهذا التربص توجيه الدعوة لـ25 لاعبا، إلا أنه قرّر أمس الاستعانة بخدمات المدافع المحوري للوفاق، بالرغم من تواجد كل من تاهرات وبن سبعيني وبن العمري وعبد اللاوي، حيث أشارت مصادر مقربة من بيت “الخضر” أن خطوة بلماضي تدخل في إطار تدعيم الخط الخلفي بعدما لاحظ نقصا في الدفاع، ليصبح بدران رابع لاعب محلي في القائمة بعد كل من زميله في الوفاق الحارس زغبة ولاعبي اتحاد الجزائر شيتة ومزيان.