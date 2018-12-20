بلماضي يعلن عن قائمة مباراة قطر الودية

أعلن سهرة اليوم الأربعاء، الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة “الخضر” التي ستدخل غدا الخميس تربصها المغلق تحسبا للقاء قطر الودي، والمقرر يوم 27 من ديسمبر الجاري، بالعاصمة الدوحة، وقد اختار بلماضي 18 لاعبا جُلّهم ينشطون في البطولة الوطنية، وقد جاءت القائمة كالآتي:

الحراس: صالحي (شبيبة القبائل) – زغبة (وفاق سطيف).

الدفاع: لوصيف (نادي بارادو) – لعمارة (اتحاد بلعباس)- بدران (وفاق سطيف) – حلايمية (مولودية وهران)- بن يحيى (اتحاد الجزائر) – شتي (شبيبة القبائل).

وسط الميدان: بن خماسة (اتحاد الجزائر) – بن غيث (اتحاد الجزائر) – بورديم (مولودية الجزائر) – بوداوي (نادي بارادو) – شيتة (اتحاد الجزائر).

الهجوم: مزيان (اتحاد الجزائر) – نعيجي (نادي بارادو) – بونجاح (السد القطري) – بلايلي (الترجي التونسي) – غشة (وفاق سطيف).