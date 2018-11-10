بلماضي سيعلن عن قائمة لقاء طوغو خلال الساعات القادمة

من المتوقع أن يفرج الناخب الوطني جمال بلماضي على قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة طوغو، خلال الساعات القليلة القادمة، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون، وذلك حسب مصدر من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبعد جولة من المعاينات قام بها الناخب الوطني في الملاعب الأوروبية وحتى الجزائرية، بتواجده أمس بملعب بولوغين وحضور لقاء “سوسطارة و”الكناري”، وكذا أمسية اليوم لمعاينة لاعب نادي بارادو هشام بوداوي في لقائهم ضد جمعية عين مليلة، من المرتقب أن يعلن بلماضي أمسية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، على القائمة النهائية للاعبين المعنيين بدخول تربص لقاء الطوغو الذي ينطلق بعد غد الاثنين بمركز سيدي موسى، وهي القائمة التي ينتظر أن تحمل أسماء جديدة وسقوط أسماء أخرى، على غرار إعادة متوسط ميدان اتحاد الجزائر عبد الرؤوف بن غيث وزميله أسامة شيتة، فيما سيتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين لم يقنعوا خلال مباراة البنين الأخيرة.

عادل.ب