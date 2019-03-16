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بلماضي يعلن عن قائمة لقاءي غامبيا وتونس ويسقط أسماء بارزة

adel boukhalfa 16 مارس 2019 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 191 زيارة

أعلن اليوم السبت، الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة المنتخب المعنية بالتربص القادم خلال الشهر الجاري، والذي ستتخلله مواجهتا غامبيا لحساب الجولة السادسة من تصفيا أمم إفريقيا ولقاء تونس الودي، حيث خلت القائمة من عدة أسماء بارزة، فيما ضمت وجوه جديدة ويتعلق الأمر بـ فكيتور لحكل، زكريا نعيجي، هشام بوداوي وهيثم لوصيف.

وقد جاءت قائمة الـ26 لاعبا على النحو التالي:

حُراس المرمى:

أليكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة، عز الدين دوخة.

الدفاع:

يوسف عطّال، هيثم لوصيف، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بن العمري، رفيق حليش، محمد سليم فارس، أيوب عبد اللاوي، إلياس حساني.

وسط الميدان:

إسماعيل بن ناصر، محمد بن خماسة، سفيان فيغولي، فيكتور لكحل، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفير تايدر، مهدي عبيد، هشام بوداوي.

الهجوم:

بغداد بونجاح، زكرياء نعيجي، آدم أوناس، أسامة درفلو، سعيد بن رحمة.

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