بلماضي يعلن اليوم أو غدا عن قائمة لقاء قطر الودي

من المنتظر أن يعلن اليوم أو غدا الأحد الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنية بمباراة قطر الودية المقرر في الـ26 من الشهر الجاري، وذلك بحسب ما أكده المناجير العام لـ”الخضر” حكيم مدان الذي نزل أمس الجمعة ضيفا على التلفزيون الجزائري.

ومن المتوقع أن تحمل القائمة أسماء “محلية” جديدة باعتبارها ستتضمن في معظمها لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية بسبب عدم تزامن اللقاء الودي مع تواريخ “الفيفا” وصعوبة تواجد المحترفين في الدوريات الأوروبية، فيما من الممكن تواجد العناصر التي تنشط في البطولات الخليجية على غرار بغداد بونجاح وجمال بن العمري وغيرهما.