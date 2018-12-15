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بلماضي يعلن اليوم أو غدا عن قائمة لقاء قطر الودي

adel boukhalfa 15 ديسمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 181 زيارة

 

 

 

 

 

 

 

من المنتظر أن يعلن اليوم أو غدا الأحد الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنية بمباراة قطر الودية المقرر في الـ26 من الشهر الجاري، وذلك بحسب ما أكده المناجير العام لـ”الخضر” حكيم مدان الذي نزل أمس الجمعة ضيفا على التلفزيون الجزائري.

ومن المتوقع أن تحمل القائمة أسماء “محلية” جديدة باعتبارها ستتضمن في معظمها لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية بسبب عدم تزامن اللقاء الودي مع تواريخ “الفيفا” وصعوبة تواجد المحترفين في الدوريات الأوروبية، فيما من الممكن تواجد العناصر التي تنشط في البطولات الخليجية على غرار بغداد بونجاح وجمال بن العمري وغيرهما.

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