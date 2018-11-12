بلماضي يعقد غدا ندوة صحفية للحديث عن قائمة “طوغو”

يعقد زوال غد الثلاثاء، الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية ستدوم حوالي 40 دقيقة، بمدرج عمر زكال بالمركز الوطني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وتسبق هذه الندوة لقاء “الخضر” بمنتخب طوغو يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات “كان 2019” بالكامرون، حيث سيجيب بلماضي على أسئلة الصحفيين حول القائمة المعنية بالتربص الذي انطلق اليوم وخياراته الفنية المتعلق بذات المواجهة، ووهي القائمة التي شهدت عودة يوسف بلايلي وكذا تواجد ثلاثة عناصر تنشط في البطولة المحلية.

كما سيتم تنظيم منطقة مختلطة بين لاعبي المنتخب الوطني والإعلام لمدة 15 دقيقة، وذلك عقب الندوة التي سينشطها بلماضي.