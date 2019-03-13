تواصل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عملية توجيه الدعوات للاعبين الدوليين، تحسبا لتربص المنتخب المقرر يوم الجمعة 22 مارس المقبل، الذي يسبق مواجهتي غامبيا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2019، وتونس الودية المزمع إجرائهما في ذات الشهر. وبعد تلقي الثنائي سفيان هني لاعب سبارتاك موسكو وجمال بن العمري مدافع نادي الشباب السعودي، الدعوة للتربص المذكور، كشفت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية، بأن لاعبي نادي نابولي الإيطالي آدم أوناس وفوزي غولام قد تلقيا الدعوة رسميا من أجل الالتحاق بـ”الخضر” في الموعد القادم، وهي الدعوة التي كانت منتظرة، بالنسبة للمهاجم، بينما سيسجل الظهير الأيسر عودته إلى المنتخب بعد أشهر عديدة من الغياب بسبب معاناته من الإصابة التي تلقاها على مستوى الركبة مع ناديه الإيطالي، حيث سيستفيد الناخب الوطني جمال بلماضي من خدمات اللاعب في المواعيد المقبلة، وتحضيره أيضا لمنافسان أمم إفريقيا 2019 المقررة الصيف المقبل في مصر، كخيارات إضافية خاصة القيمة التي يمتلكها المدافع في التشكيلة الوطنية. ونشر الثنائي الجزائري صورا بقميص المنتخب الوطني على صفحتهما الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، في إشارة واضحة لتحسمهم للمواعيد المقبلة واشتياقهما لأجواء “الخضر” وزملائهم. وستحمل الأيام المقبلة حالة من الترقب بخصوص استدعاء عدد من اللاعبين لهذين اللقاءين، لاسيما في ظل التكهنات حول توافد وجوه جديدة في تشكيلة “الخضر” على غرار مهام نادي بارادو زكريا نعيجي هداف الرابطة الأولى موبيليس، وكذا العودة المرتقبة للمهاجم سعيد بن رحمة لاعب في نادي برينتفورد الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية بالنظر للمستوى الكبير الذي يقدمه.

ع.ب