بلماضي يجري ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية لـ الخضر

أحدث المدرب الوطني جمال بلماضي ثورة على مستوى التشكيلة الأساسية التي ستواجه بعد قليل المنتخب الطوغولي، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات “كان 2019″ بالكامرون، حيث راهن على أسماء جديدة على غرار بن العمري، شيتة وبلايلي من أجل الإطاحة بـ”الصقور”. ومقارنة بلقاء البنين السابق، فقد أجرى بلماضي ست تغييرات كاملة على مستوى التشكيلة الأساسية، ويتعلق الأمر بكل من عطال، بن العمري، شيتة، بن زية، بلايلي وفيغولي، مع الإطاحة بعدة أسماء لم تقدم الكثير ضد البنين على غرار بلفوضيل، غزال وبن طالب بالإضافة إلى تايدر.

وجاءت التشكيلة الأساسية على هذا النحو:

مبولحي، عطال، بن العمري، طاهرات، بن سبعيني، شيتة، فيغولي، محرز، بن زية، بلايلي وبونجاح.